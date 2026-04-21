BMW kracht gegen Betonwand: Fahrer (†39) stirbt noch am Unfallort

Bad Kissingen/Oberthulba - Für einen 39-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät: Auf der Kreisstraße 37 in Unterfranken kam es am Montagnachmittag zu einem tödlichen Unfall .

Tödlicher Unfall bei Oberthulba im Landkreis Bad Kissingen: Einem BMW-Fahrer konnte der Rettungsdienst nicht mehr helfen. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Der tragische Crash ereignete sich gegen 16.40 Uhr bei der Marktgemeinde Oberthulba westlich von Bad Kissingen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach war ein 39-jähriger Mann mit einem BMW X3 auf der Straße unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache rammte er mit seinem Auto eine Betonwand.

Der Crash muss bei hoher Geschwindigkeit und offenbar ungebremst erfolgt sein, denn der BMW wurde regelrecht zerschmettert: Die Rettungskräfte fanden "einen bis zur B-Säule eingedrückten" Wagen vor, wie ein Sprecher erklärte.

Aufgrund der "starken Deformierung des Fahrzeugs" hatten die Rettungskräfte Schwierigkeiten, den leblosen Fahrer aus dem Autowrack zu bergen, hieß es weiter.

Der 39-Jährige war nicht mehr zu retten, er starb an der Unfallstelle.