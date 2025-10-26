BMW X3 überschlägt sich und fängt Feuer: Fahrer (†20) stirbt in den Flammen

Landkreis Schweinfurt - Bei einem schweren Unfall im unterfränkischen Grafenrheinfeld in der Nacht zum Sonntag ist ein 20 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen.

Für den 20-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus dem Fahrzeug-Wrack geborgen werden. (Symbolfoto) © Marcel Kusch/dpa

Der BMW X3 M brannte komplett aus und der 20-Jährige konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden.

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 23.30 Uhr auf der Kreisstraße von Schweinfurt nach Grafenrheinfeld unterwegs, als er beim Überholen eines anderen Fahrzeugs aus noch unbekannter Ursache plötzlich die Kontrolle über den BMW verlor.

In der Folge kam das Auto von der Straße ab, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Gartengrundstück zum Stehen, wo der BMW sofort Feuer fing.