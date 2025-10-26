BMW X3 überschlägt sich und fängt Feuer: Fahrer (†20) stirbt in den Flammen
Landkreis Schweinfurt - Bei einem schweren Unfall im unterfränkischen Grafenrheinfeld in der Nacht zum Sonntag ist ein 20 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen.
Der BMW X3 M brannte komplett aus und der 20-Jährige konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden.
Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 23.30 Uhr auf der Kreisstraße von Schweinfurt nach Grafenrheinfeld unterwegs, als er beim Überholen eines anderen Fahrzeugs aus noch unbekannter Ursache plötzlich die Kontrolle über den BMW verlor.
In der Folge kam das Auto von der Straße ab, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Gartengrundstück zum Stehen, wo der BMW sofort Feuer fing.
Zeugen verständigten daraufhin Polizei und Rettungskräfte. Bei deren Ankunft stand laut Polizei der BMW bereits komplett in Flammen. Für den 20-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Mittlerweile hat die zuständige Polizei in Schweinfurt die Ermittlungen übernommen. Auch ein Gutachter wurde hinzugezogen. Der entstandene Schaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa