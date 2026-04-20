Bus kracht in Salzburger Supermarkt: Passant stirbt, sechs Verletzte

Salzburg - Bei einem schweren Unfall am Montag in Österreich krachte ein in einen Supermarkt. Ein Passant kam ums Leben, weitere Betroffene wurden verletzt.

Im Salzburger Stadtteil Itzling ist ein Obus in einen Supermarkt gefahren. © Fmt-Pictures - Mw/APA/dpa

Der Unfall ereignete sich kurz nach Mittag am Kreisverkehr an der Raiffeisenstraße im Salzburger Stadtteil Itzling.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge erlitt der Fahrer wohl einen medizinischen Notfall am Steuer. Der Bus kam von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Gehsteig und krachte in die Fassade des "Billa"-Supermarkts.

Dabei wurde ein 55-jähriger Passant aus Salzburg so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der 59-jährige Busfahrer, sowie fünf Insassen im Bus wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, beziehungsweise konnten ambulant behandelt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg soll ein Sachverständiger in die Ermittlungen zum Unfall miteinbezogen werden.