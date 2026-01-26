Pizza mit Extra-Drive: 19-jähriger Lieferant baut Unfall nach sieben Joints

Bamberg - Am Sonntagabend kam ein 19-jähriger Pizzabote in Franken aufgrund des Schnee-Chaos von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Am Abend zuvor ließ er es sich aber noch gut gehen.

Der Pizzabote rauchte insgesamt sieben Joints. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Der Pizzalieferant hat in Bamberg während der Arbeit unter Drogeneinfluss auf schneeglatter Fahrbahn einen Unfall gebaut.

Mit seinem Wagen geriet er ins Schleudern und krachte gegen die Metalleinfassung eines Baumes, wie die Polizei mitteilte. Der Pizzakurier blieb unverletzt.

Er informierte zunächst selbst die Polizei, fuhr dann jedoch erst mal weiter, um eine Bestellung auszuliefern. Dort trafen ihn die Beamten an.

Der 19-Jährige sei sehr aufgeregt gewesen und habe angegeben, am Abend zuvor und in der Nacht insgesamt sieben Joints geraucht zu haben, hieß es.