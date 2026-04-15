Durch Leitplanke gekracht und überschlagen: Opel-Fahrer per Crash-Rettung geborgen

Neuhof an der Zenn - Im mittelfränkischen Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ist am Mittwochnachmittag ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Die Feuerwehren haben mit einer Rettungsplattform – nachdem sie den Wagen abgestützt haben – den Fahrer aus seinem Opel bergen können. © NEWS5 / Kevin Weddig

Der Unfall ereignete sich gegen 14.42 Uhr auf Höhe des Ortsteils Neuselingsbach im Bereich Neuhof an der Zenn.

Nach aktuellem Stand ist der schwarze Opel Mokka nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Grund dafür ist noch nicht klar.

Der Wagen durchbrach eine Leitplanke, hat sich daraufhin mehrfach überschlagen und kam seitlich auf einer angrenzenden Wiese zum Liegen.

Der Mann war im Auto eingeschlossen, nicht aber eingeklemmt. "Es war eine sogenannte 'Crash-Rettung', weil der Notarzt Lebensgefahr befürchtet hat. Und die verletzte Person so schnell wie möglich aus dem PKW heraus haben wollte", so Rainer Weiskirchen, Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis.

"Er ist schwer verletzt in das Krankenhaus eingeliefert worden vom Rettungsdienst." Die Straße musste in dem Abschnitt für die Bergungsarbeiten gesperrt werden.