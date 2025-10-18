E-Bike erfasst Mädchen: Zehnjährige schwer verletzt
Aschaffenburg/Alzenau - Ein zehn Jahre altes Mädchen wurde schwer verletzt, die Polizei in Unterfranken fandet intensiv nach einem unbekannten E-Bike-Fahrer!
Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich bereits am Freitag in der Kleinstadt Alzenau im Landkreis Aschaffenburg, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Sonntag mitteilte.
Demnach war das Mädchen gegen 13.05 Uhr an der Ecke Mühlweg/Edith-Stein-Straße unterwegs und wollte einen Fußgängerweg überqueren.
Zeitgleich näherte sich ein noch unbekannter Mann mit einem schwarzen E-Bike auf dem Mühlweg in südlicher Richtung. Es kam zum Zusammenstoß: Das Fahrrad erfasste das Kind, der Biker und das Mädchen stürzten!
Der Fahrradfahrer, der bei dem Crash eine Platzwunde am Kopf erlitt, floh mit seinem Bike von der Unfallstelle. Das Mädchen blieb schwer verletzt zurück.
"Passanten, die den Unfall beobachten konnten, informierten die Polizei und leisteten erste Hilfe", ergänzte ein Sprecher. Die Zehnjährige wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.
Schwerer Unfall in Alzenau: Polizei sucht E-Bike-Fahrer mit Vollbart
Die Polizei leitete noch am Freitag eine Fahndung nach dem Fahrradfahrer ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach dem Mann dauert an.
Zu dem Biker liegt diese Beschreibung vor:
- circa 1,70 Meter groß
- etwa 35 bis 40 Jahre alt
- dunkle Haare und Vollbart
Am Freitag war der Mann mit einem grünen Oberteil und einer dunklen Mütze bekleidet. Zudem trug er schwarze Kopfhörer um den Hals und hatte eine schwarze Umhängetasche bei sich.
Der Gesuchte hat bei dem Unfall eine stark blutende Wunde an der rechten Kopfseite erlitten, sein E-Bike hat auffällig dicke Reifen.
Hinweis auf den Aufenthaltsort und die Identität des unbekannten Bikers nimmt die Polizei in Alzenau unter der Telefonnummer 060239440 entgegen.
Titelfoto: Montage: Monika Skolimowska/dpa (2)