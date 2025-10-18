E-Bike erfasst Mädchen: Zehnjährige schwer verletzt

Aschaffenburg/Alzenau - Ein zehn Jahre altes Mädchen wurde schwer verletzt, die Polizei in Unterfranken fandet intensiv nach einem unbekannten E-Bike-Fahrer!

Zusammenstoß in Alzenau: Ein Mädchen wurde schwer verletzt, die Polizei sucht einen Fahrradfahrer mit Platzwunde am Kopf! (Symbolbild) © Montage: Monika Skolimowska/dpa (2)

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich bereits am Freitag in der Kleinstadt Alzenau im Landkreis Aschaffenburg, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Sonntag mitteilte.

Demnach war das Mädchen gegen 13.05 Uhr an der Ecke Mühlweg/Edith-Stein-Straße unterwegs und wollte einen Fußgängerweg überqueren.

Zeitgleich näherte sich ein noch unbekannter Mann mit einem schwarzen E-Bike auf dem Mühlweg in südlicher Richtung. Es kam zum Zusammenstoß: Das Fahrrad erfasste das Kind, der Biker und das Mädchen stürzten!

Der Fahrradfahrer, der bei dem Crash eine Platzwunde am Kopf erlitt, floh mit seinem Bike von der Unfallstelle. Das Mädchen blieb schwer verletzt zurück.

"Passanten, die den Unfall beobachten konnten, informierten die Polizei und leisteten erste Hilfe", ergänzte ein Sprecher. Die Zehnjährige wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.