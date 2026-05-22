Gruppenausflug endet tragisch: Bikerin stirbt nach Frontalunfall

Münsing - Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist am Donnerstagabend eine 20 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie verstarb am Freitagmorgen an den Folgen der Kollision.

Bei einem schweren Unfall ist im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen eine Motorradfahrerin tödlich verletzt worden. (Symbolbild) © 123rf/Anastasiya Aleksandrenko

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 21.30 Uhr auf einer Staatsstraße in Richtung Eurasburg.

Die junge Frau war in einer Vierergruppe unterwegs und wollte am Zubringer zur B11a nach links in Richtung Wolfratshausen fahren.

"Im Einmündungsbereich kam es mit einem entgegenkommenden Pkw einer 59-jährigen Frau aus Eurasburg zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Und weiter: "Die Autofahrerin wurde mit Verletzungen an den Beinen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht."

Ein Notarzt, zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Ein Gutachter unterstützt die Ermittler.