Frau kämpft nach Sturz auf Supermarkt-Parkplatz um ihr Leben

Furth im Wald - Eine 89-Jährige ist in Furth im Wald im Landkreis Cham auf dem Parkplatz eines Supermarkts gestürzt und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Mitten auf dem Supermarktparkplatz: Eine 89-Jährige stürzt mit ihrem Rollator und kämpft jetzt ums Überleben. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Nach Angaben der Polizei fanden Passanten die Frau am Boden liegend und verständigten den Rettungsdienst.

Demnach war die Seniorin am Montag um kurz nach 9 Uhr mit ihrem Rollator unterwegs, als es zu dem Sturz in der Von-Müller-Straße 8 kam.

Sie wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, darunter eine Frau, die eine im Markt beschäftigte Bäckereifachverkäuferin auf die am Boden liegende Rentnerin aufmerksam gemacht hatte.