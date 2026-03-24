Frau kämpft nach Sturz auf Supermarkt-Parkplatz um ihr Leben

Eine Frau ist auf einem Supermarkt-Parkplatz im oberpfälzischen Furth im Wald so schwer gestürzt, dass sie nun um ihr Leben kämpft.

Von Jana Renkert und Benedikt Zinsmeister

Furth im Wald - Eine 89-Jährige ist in Furth im Wald im Landkreis Cham auf dem Parkplatz eines Supermarkts gestürzt und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Mitten auf dem Supermarktparkplatz: Eine 89-Jährige stürzt mit ihrem Rollator und kämpft jetzt ums Überleben. (Symbolbild)
Mitten auf dem Supermarktparkplatz: Eine 89-Jährige stürzt mit ihrem Rollator und kämpft jetzt ums Überleben. (Symbolbild)  © Carsten Rehder/dpa

Nach Angaben der Polizei fanden Passanten die Frau am Boden liegend und verständigten den Rettungsdienst.

Demnach war die Seniorin am Montag um kurz nach 9 Uhr mit ihrem Rollator unterwegs, als es zu dem Sturz in der Von-Müller-Straße 8 kam.

Sie wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und schwebt derzeit in Lebensgefahr.

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Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, darunter eine Frau, die eine im Markt beschäftigte Bäckereifachverkäuferin auf die am Boden liegende Rentnerin aufmerksam gemacht hatte.

Hier stürzte die Frau.
Hier stürzte die Frau.  © Müller / PI Furth im Wald

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 099735040 mit der Polizeiinspektion Furth im Wald in Verbindung zu setzen.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa

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