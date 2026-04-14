Frontalcrash in Schwaben: Zwei Männer sterben, Hund aus Wrack befreit

Babenhausen - Bei einem Frontalzusammenstoß im bayerisch-schwäbischen Landkreis Unterallgäu sind zwei Männer ums Leben gekommen.

Zwischen Babenhausen und Oberroth hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West kam es am Montagabend um kurz vor 20.45 Uhr auf der Staatsstraße 2020 zwischen Babenhausen und Oberroth im dortigen Waldgebiet zu dem schweren Unfall.

Demnach krachten ein 54-jähriger Autofahrer, der in Richtung Oberroth unterwegs war, und ein entgegenkommender 25-jähriger Autofahrer aus unklaren Gründen frontal zusammen.

Der 25-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 54-Jährige erlag seinen Verletzungen wenig später im Krankenhaus.

Ein Hund, der sich im Auto des 54-Jährigen befand, wurde von der Feuerwehr befreit und in eine Tierklinik gebracht.

Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 67.500 Euro. Die Staatsstraße war für mehrere Stunden vollständig gesperrt.