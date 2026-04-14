Frontalcrash in Schwaben: Zwei Männer sterben, Hund aus Wrack befreit
Babenhausen - Bei einem Frontalzusammenstoß im bayerisch-schwäbischen Landkreis Unterallgäu sind zwei Männer ums Leben gekommen.
Laut Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West kam es am Montagabend um kurz vor 20.45 Uhr auf der Staatsstraße 2020 zwischen Babenhausen und Oberroth im dortigen Waldgebiet zu dem schweren Unfall.
Demnach krachten ein 54-jähriger Autofahrer, der in Richtung Oberroth unterwegs war, und ein entgegenkommender 25-jähriger Autofahrer aus unklaren Gründen frontal zusammen.
Der 25-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 54-Jährige erlag seinen Verletzungen wenig später im Krankenhaus.
Ein Hund, der sich im Auto des 54-Jährigen befand, wurde von der Feuerwehr befreit und in eine Tierklinik gebracht.
Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 67.500 Euro. Die Staatsstraße war für mehrere Stunden vollständig gesperrt.
Ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Die Polizeiinspektion Memmingen ermittelt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa