Mehrere Personen nach Crash verletzt eingeschlossen: 200.000 Euro Schaden

Kupferberg - Im oberfränkischen Landkreis Kulmbach sind am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der B289 mehrere Personen zum Teil schwer verletzt in ihren Autos eingeschlossen worden.

Der Fahrer eines roten Autos wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Einsatzkräfte musste das Autodach aufschneiden, um ihn zu befreien. © NEWS5 / Stephan Fricke

Der Vorfall mit insgesamt drei Fahrzeugen ereignete sich kurz vor Kupferberg in Richtung Marktleugast gegen 16.45 Uhr.

Über die genauen Hintergründe gibt es derzeit noch keine offizielle Mitteilung.

Die zufällig vorbeikommende Besatzung eines Malteser-Busses kümmerte sich um die verletzten Personen – auch nachdem die alarmierten Rettungsteams vor Ort eintrafen.

"Wir hatten eine schwerverletzte Person, die im Auto schwer eingeklemmt war und wir hatten eine weitere verletzte Person leicht verletzt, die im Auto eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt war", berichtet Yve Wächter, Pressesprecher der Feuerwehr Kulmbach.

Eine weitere, leichtverletzte Person konnte ihr Fahrzeug selbständig verlassen. Vor allem die eingeklemmte Person in dem roten Unfallwagen bereitete den Rettern sorgen.