Holzlaster kommt von der Autobahn ab - Fahrer stirbt

Denkendorf - Am Dienstagvormittag ist auf der A9 ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Holzlaster im oberbayerischen Landkreis Eichstätt von der Straße abgekommen. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden.

Schwerer Unfall auf der A9: Bei Eintreffen der Rettungskräfte war der Fahrer bereits verstorben. © vifogra / Friedrich

Unklar ist, ob der Mann an den Folgen des Unfalls gestorben ist oder gesundheitliche Probleme vorlagen.

Wie der Pressedienst "Vifogra" vor Ort in Erfahrung brachte, soll das Fahrzeug laut Zeugen aus noch ungeklärter Ursache langsam nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein.

Im angrenzenden Grünstreifen sei der mit Holz beladene Lastwagen schließlich seitlich umgekippt.

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mitteilte, habe die Polizei diese ersten Erkenntnisse bereits bestätigt.

Die Beamten sperrten den rechten und mittleren Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung München.