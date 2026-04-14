ICE erfasst Einkaufswagen im Gleis mit 140 km/h

Fürth - Mit 140 km/h hat ein ICE einen Einkaufswagen auf den Gleisen bei Fürth überrollt.

Ein ICE musste bei Fürth eine Schnellbremsung einlegen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Noch unbekannte Täter haben dem Einkaufswagen in der Nacht zum Montag zwischen Nürnberg und Bamberg auf die Gleise gestellt, berichtetet die Polizei.

Der Lokführer eines ICE erkannte das Hindernis auf Höhe der Regnitztalbrücke und leitete einen Schnellbremsung ein - doch vergeblich: Der Zug überrollte den Wagen. Glücklicherweise wurde beim Zusammenstoß niemand verletzt. Trotz der Beschädigung konnte der ICE seine Reise schließlich fortführen, so die Polizei.

Wenig später entdeckte der Lokführer eines weiteren Zuges auf dem Nebengleis einen Hammer im Gleisbett und brachte seinen Zug zum Stehen. Beide Gegenstände wurden von der Bundespolizei sichergestellt.

Es kam zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr. Um den Fall zu klären, hoffen die Beamten auf Hinweise von Zeugen.