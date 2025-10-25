Jugendlicher zwischen Auto und Bus eingeklemmt
Von Klaas Seißer
Neu-Ulm - Ein Jugendlicher ist bei einem Unfall in Neu-Ulm zwischen einem Auto und einem Bus eingeklemmt worden.
Der 15-Jährige wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Eine Autofahrerin (47) hatte den Jugendlichen demnach am Freitagnachmittag übersehen.
Sie wollte mit ihrem Auto an dem an der Haltestelle anfahrenden Bus in der Augsburger Straße vorbeifahren.
Währenddessen überquerte der 15-Jährige die Straße auf Höhe der St. Albert-Kirche. Das Auto erfasste den Jungen und klemmte ihn ein.
Passanten leisteten vor Ort Erste Hilfe, ehe er in ein Klinikum kam.
An Bus und Auto entstand ein Schaden im Wert von 3000 Euro. Gegen die Autofahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa