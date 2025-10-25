Jugendlicher zwischen Auto und Bus eingeklemmt

Neu-Ulm - Ein Jugendlicher ist bei einem Unfall in Neu-Ulm zwischen einem Auto und einem Bus eingeklemmt worden.

An einer Bushaltestelle in Neu-Ulm wurde ein Jugendlicher bei einem Unfall verletzt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der 15-Jährige wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Eine Autofahrerin (47) hatte den Jugendlichen demnach am Freitagnachmittag übersehen.

Sie wollte mit ihrem Auto an dem an der Haltestelle anfahrenden Bus in der Augsburger Straße vorbeifahren.

Währenddessen überquerte der 15-Jährige die Straße auf Höhe der St. Albert-Kirche. Das Auto erfasste den Jungen und klemmte ihn ein.

Passanten leisteten vor Ort Erste Hilfe, ehe er in ein Klinikum kam.