Keine Rettungsgasse, aber Gaffer: Stau-Chaos nach A96-Unfall mit Schwerverletzten

Buchloe - Im Landkreis Ostallgäu gab es am Freitagnachmittag auf der A96 einen Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Doch das war nicht der einzige Stress, den die Einsatzkräfte hatten.

Insgesamt fünf Autos waren bei dem Unfall beteiligt. Der Verkehr staute sich dahinter rund 15 Kilometer weit. © Nikolas Schäfers / EinsatzReport24

Auf der Autobahn in Richtung München musste laut Polizeiangaben auf Höhe Buchloe-Ost ein 58-jähriger Autofahrer wegen dichten Verkehrs seinen Wagen abbremsen.

Ein 24-Jähriger dahinter reagierte zu spät und fuhr auf. Ein drittes Auto – hier saß ein 29-Jähriger am Steuer – wich auf den rechten Fahrstreifen aus, woraufhin zwei weitere Autofahrer ihrerseits nicht mehr rechtzeitig bremsen konnten.

Rettungskräfte versorgten drei Verletzte, darunter einen Schwerverletzten, und brachten alle Betroffenen in umliegende Kliniken.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und unterstützte die Bergung der Fahrzeuge – die Polizei sperrte den Abschnitt für mehrere Stunden.

"Die A96 war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden vollgesperrt, hierdurch entstand ein Stau von zirka 15 Kilometern", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit. "Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 55.000 Euro."