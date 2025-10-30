Laster im Gegenverkehr: Transporter rammt Sattelzug und mehrere Autos

Nürnberg - Im mittelfränkischen Nürnberger Süden ist am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein 49 Jahre alter Lastwagenfahrer auf dem Marthweg in den Gegenverkehr geraten.

Im Nürnberger Süden hat ein Lastwagen durch einen Unfall mehrere Fahrzeuge beschädigt. Eine Autofahrerin wurde verletzt. © NEWS5 / David Oßwald

Wie die Polizei mitteilte, stieß der Laster etwa auf Höhe des Eibacher Forsts zunächst mit einer Sattelzugmaschine zusammen.

Im Anschluss krachte er gegen zwei entgegenkommende Autos der Marken Audi und Hyundai.

Durch den Zusammenstoß schleuderte der Hyundai gegen einen BMW, der wiederum gegen einen Mazda gedrückt wurde.

"Bis auf die Fahrerin des Hyundai [...] blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt", teilte das zuständige Polizeipräsidium mit.

Sie erlitt laut Angaben ein Halswirbelschleudertrauma. Die Verletzung wurde von den Beamten als leicht eingestuft. Der entstandene Sachschaden kann von den Beamten noch nicht abschließend beziffert werden.