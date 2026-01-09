Lastwagen-Crash im Schnee: Fahrer in Klinik, Sperrung der A70

Schweinfurt/Gochsheim - Das Sturmtief "Elli" hat auch in Unterfranken für Verkehrschaos und Unfälle gesorgt: Auf der A70 krachte ein Lastwagen gegen eine Mittelleitplanke, vermutlich "aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit", wie ein Polizeisprecher erklärte.

Schwerer Unfall auf der A70 bei Schweinfurt: Ein Lastwagen krachte gegen eine Mittelleitplanke. © NEWS5/Ferdinand Merzbach

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen Mitternacht nahe Gochsheim im Landkreis Schweinfurt, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte.

Demnach geriet ein Lastwagen zunächst "ins Schleudern und touchierte die Mittelleitplanke". Im Anschluss stand der stark beschädigte Laster quer auf der Fahrbahn und blockierte beide Fahrstreifen der A70 in Richtung Würzburg.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes war die Mittelleitplanke zudem auf einer Länge von rund 20 Metern auf die Gegenfahrbahn gedrückt worden. Daher musste auch der linke Fahrstreifen in Richtung Schweinfurt infolge des Crashs gesperrt werden.

Der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den Mann und brachten ihn in ein nahe liegendes Krankenhaus.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 85.000 Euro. Die Sperrungen auf der A70 konnten erst gegen 5.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Ermittlungen zu dem Crash dauern an.