Lieferwagen erfasst Familie: Neun Wochen altes Baby aus Kinderwagen geschleudert

Speichersdorf - Ein Elternpaar war in Speichersdorf mit seinem Baby im Kinderwagen unterwegs, als es von einem Lieferfahrzeug erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß fiel das neun Wochen alte Kind aus dem Wagen und prallte auf den Asphalt.

Der Säugling wurde durch den Sturz verletzt. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Durch das rückwärtsfahrende Lieferfahrzeug ist das neun Wochen alte Baby im Landkreis Bayreuth verletzt worden.

Ein Paketlieferant sei aus einer Sackgasse in Speichersdorf gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei habe er eine dort spazierende Familie übersehen.

Die beiden Eltern seien vom Heck des Fahrzeugs erfasst worden und gestürzt. Dadurch sei auch der Säugling aus dem Kinderwagen gefallen.

Das Baby habe Verletzungen am Kopf erlitten, hieß es. Es werde stationär im Krankenhaus behandelt.