Lkw kracht frontal in Gegenverkehr: Kinder unter Unfallopfern

Johanniskirchen - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto bei Johanniskirchen (Landkreis Rottal-Inn) sind vier Menschen verletzt worden, darunter eine Zehnjährige und ein 13 Jahre alter Junge.

Ein Lastwagen ist bei Johanniskirchen im Landkreis Rottal-Inn in den Gegenverkehr gefahren. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Der Lastwagen war am Freitagabend gegen 18.20 Uhr in den Gegenverkehr geraten und kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen, wie die Polizei mitteilte.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto und blieb in einem Straßengraben liegen. Der Lastwagen wurde erheblich beschädigt, konnte aber in der Nähe abgestellt werden.

Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Der Fahrer des Lastwagens erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrerin des Autos und ein 13-jähriger Mitfahrer wurden ebenfalls leicht verletzt, eine 10-jährige Mitfahrerin zog sich mittelschwere Verletzungen zu.