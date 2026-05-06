Mann will Kamin anzünden und steht plötzlich selbst in Flammen

Burgau - Ein Mann ist in Burgau (Landkreis Günzburg) in Flammen geraten, als er seinen Kamin anzünden wollte.

Als ein Mann (58) im Kreis Günzburg seinen Kamin anzünden wollte, kam es zu einem Unfall. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

Sein Sohn half am Dienstag gegen 21.45 Uhr, die brennende Kleidung zu löschen, wie die Polizei mitteilte.

Der 58-Jährige hatte demnach mehrere Holzstücke mit Spiritus bespritzt, um das Holz schneller zum Brennen zu bringen.

Wegen der Restwärme im Kamin kam es den Angaben zufolge zu einer Verpuffung und der Mann geriet in Flammen.

Er erlitt schwere Verbrennungen am Körper und musste mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.