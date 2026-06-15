Motorrad kracht frontal gegen Hyundai: Biker schwer verletzt

Würzburg - Ein Biker geriet mit seiner Maschine in den Gegenverkehr, ein Hyundai-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern: Der Motorradfahrer wurde bei dem Crash in Unterfranken schwer verletzt.

Tragischer Unfall auf der St2294 bei Rimpar nördlich von Würzburg: Ein Rettungshubschrauber-Einsatz war notwendig! (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der St2294 bei der Marktgemeinde Rimpar nördlich von Würzburg, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach war ein 37 Jahre alter Mann mit einem Motorrad zwischen Rimbach und Rimbach/Gramschatz auf der Staatsstraße unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine und kam von der Fahrbahn ab.

"Ein entgegenkommender 68-jähriger deutscher Hyundai-Fahrer versuchte noch auszuweichen und bremste stark ab, konnte aber den Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht mehr verhindern", ergänzte ein Sprecher.

Der Biker wurde bei dem Crash gegen die Front des Autos geschmettert. Dabei erlitt der 37-Jährige schwere Verletzungen, die "nach aktuellem Sachstand" aber nicht lebensgefährlich sind.