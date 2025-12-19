Nach Fahrerflucht mit Todesfolge: Ermittler kommen Unfallverursacherin auf die Spur

Riekofen - Vor über einem Jahr wurde ein 24-Jähriger im Landkreis Regensburg von einem Auto erfasst und stirbt, der Verantwortliche nicht gefunden. Die Polizei prüfte Tausende Autos und suchte mit Plakaten - jetzt gab es einen Durchbruch.

Ein Banner mit einem Foto des Unfallopfers steht bei Riekofen in der Oberpfalz. © Bäumler/Polizeipräsidium Oberpfalz/dpa

Mehr als ein Jahr nach dem Unfalltod eines 24-Jährigen in der Oberpfalz hat die Polizei die mutmaßliche Fahrerin gefunden.

Die 52 Jahre alte Frau habe bei einer Vernehmung eingeräumt, in der betreffenden Septembernacht 2024 am Unfallort mit ihrem Auto unterwegs gewesen zu sein, teilte die Polizei mit. Ermittelt werde gegen die Frau wegen fahrlässiger Tötung mit anschließender Unfallflucht.

Laut Polizei hatten Handydaten die Ermittler letztlich zu der Frau aus dem Landkreis Straubing-Bogen geführt. Ob sie den Unfall bemerkt hat und trotzdem davonfuhr, müsse man noch ermitteln, teilte die Polizei mit.

Der 24-Jährige habe zum Zeitpunkt des Unfalls schon auf der Straße gelegen und sei dort überfahren worden. Der junge Mann war laut Polizei vorher auf einem Volksfest gewesen.