Nach Zoff auf Straße: BMW-Fahrer wendet und rast frontal auf Radler zu

München - Ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Radler ist am Samstagvormittag völlig eskaliert. Der 25-Jährige soll im Verlauf gezielt gewendet haben und frontal auf den 58-Jährigen zugerast sein.

Nach einem Streit soll ein BMW-Fahrer gewendet haben und auf einen Radfahrer zugefahren sein. Der 58-Jährige wurde verletzt, die Polizei stellte das Auto sicher. (Symbolfoto) © 123rf/Christian Horz

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren beide gegen 9.50 Uhr auf dem Hönigschmidplatz stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 5 gerieten die Männer aneinander und beleidigten sich gegenseitig.

Als der Radfahrer die Beifahrertür des BMW öffnen wollte, fuhr der 25-Jährige zunächst davon.

"Anschließend wendete er jedoch und fuhr frontal auf den 58-Jährigen zu", teilte das Polizeipräsidium München mit.

Laut dem aktuellen Ermittlungsstand bremste der Autofahrer erst kurz vor dem Radler ab.

"Trotzdem kam es dann zu einem Zusammenstoß, wodurch der 58-Jährige verletzt wurde." Der BMW krachte auch noch in ein geparktes Auto.