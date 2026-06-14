Nach Zoff auf Straße: BMW-Fahrer wendet und rast frontal auf Radler zu
München - Ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Radler ist am Samstagvormittag völlig eskaliert. Der 25-Jährige soll im Verlauf gezielt gewendet haben und frontal auf den 58-Jährigen zugerast sein.
Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren beide gegen 9.50 Uhr auf dem Hönigschmidplatz stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 5 gerieten die Männer aneinander und beleidigten sich gegenseitig.
Als der Radfahrer die Beifahrertür des BMW öffnen wollte, fuhr der 25-Jährige zunächst davon.
"Anschließend wendete er jedoch und fuhr frontal auf den 58-Jährigen zu", teilte das Polizeipräsidium München mit.
Laut dem aktuellen Ermittlungsstand bremste der Autofahrer erst kurz vor dem Radler ab.
"Trotzdem kam es dann zu einem Zusammenstoß, wodurch der 58-Jährige verletzt wurde." Der BMW krachte auch noch in ein geparktes Auto.
Ermittlungen gegen beide Streithähne – und ein sichergestellter BMW
Der Rettungsdienst brachte den verletzten Radfahrer in ein Münchner Klinikum. Beide Autos wurden erheblich beschädigt, der BMW wurde als Beweismittel sichergestellt.
Die Beamten brachten den 25-Jährigen zur Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher. Gegen ihn wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.
Auch der 58-Jährige wurde wegen Beleidigung und Bedrohung angezeigt. Ein Gutachter unterstützte die Unfallaufnahme, die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei München.
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