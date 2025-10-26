Polizeiauto im Einsatz kollidiert mit BMW und kracht gegen Wand

Augsburg - Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei wurden in Augsburg vier Menschen verletzt.

Der Streifenwagen erlitt einen Totalschaden. Der BMW (l.) musste ebenfalls abgeschleppt werden. © Bruder Media

Gegen 22.30 Uhr am Samstagabend krachte es in der Wertachstraße, teilte die Polizei mit. Ein Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht kollidierte mit einem BMW.



Ersten Erkenntnissen zufolge kam das Polizeiauto durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Hauswand.

Laut Polizei entstand am Dienstwagen ein Totalschaden. Zwei Polizisten und zwei Insassen im BMW wurden leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Da am BMW-Geländewagen die Airbags ausgelöst hatten, musste das Auto abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Zum genauen Ablauf des Unfalls muss noch ermittelt werden. Möglicherweise könnte ein drittes Fahrzeug beteiligt gewesen sein, so die Polizei.