 6.255

Polizeiauto im Einsatz kollidiert mit BMW und kracht gegen Wand

Bei einem Unfall in Augsburg mit einem Polizeiauto wurden zwei Polizisten und zwei Privatleute verletzt.

Von Friederike Hauer

Augsburg - Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei wurden in Augsburg vier Menschen verletzt.

Der Streifenwagen erlitt einen Totalschaden. Der BMW (l.) musste ebenfalls abgeschleppt werden.
Der Streifenwagen erlitt einen Totalschaden. Der BMW (l.) musste ebenfalls abgeschleppt werden.  © Bruder Media

Gegen 22.30 Uhr am Samstagabend krachte es in der Wertachstraße, teilte die Polizei mit. Ein Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht kollidierte mit einem BMW.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam das Polizeiauto durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Hauswand.

Laut Polizei entstand am Dienstwagen ein Totalschaden. Zwei Polizisten und zwei Insassen im BMW wurden leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Chaos auf B303: Laster ignoriert Umleitung, doch seine Abkürzung endet abrupt
Bayern Unfall Chaos auf B303: Laster ignoriert Umleitung, doch seine Abkürzung endet abrupt

Da am BMW-Geländewagen die Airbags ausgelöst hatten, musste das Auto abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Zum genauen Ablauf des Unfalls muss noch ermittelt werden. Möglicherweise könnte ein drittes Fahrzeug beteiligt gewesen sein, so die Polizei.

Die Wertachstraße blieb während der Unfallaufnahme rund zwei Stunden lang gesperrt.
Die Wertachstraße blieb während der Unfallaufnahme rund zwei Stunden lang gesperrt.  © Bruder Media

Die Feuerwehr kümmerte sich vor Ort um ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Wertachstraße blieb während der Unfallaufnahme und Bergung für rund zwei Stunden gesperrt. Derweil konnte dort auch die Tram der Linie 2 dort nicht fahren.

Den ursprünglichen Einsatz in Oberhausen hatten zwischenzeitlich andere Streifen übernommen, so die Polizei.

Titelfoto: Bruder Media

Mehr zum Thema Bayern Unfall: