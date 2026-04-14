Rettungswagen und Radlader krachen ineinander: Zwei Menschen verletzt
Von Robin Pfeiffer
Hengersberg - Ein Rettungswagen mit Patientin und ein Radlader sind in Hengersberg im niederbayerischen Kreis Deggendorf auf einer Kreuzung zusammengestoßen.
Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Rettungswagen am Montag gegen 9.20 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf die Kreuzung.
Der Radlader habe währenddessen Grün gehabt und den Rettungswagen übersehen, sodass beide Fahrzeuge zusammengestoßen seien.
Die Patientin und der Beifahrer im Rettungswagen wurden laut Polizei leicht verletzt.
An beiden Fahrzeugen sei zusammen ein Schaden von ungefähr 30.000 Euro entstanden.
Nach Polizeiangaben hätte der Radlader wohl die Vorfahrt des Rettungswagens beachten müssen, da der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war.
Die genaue Unfallursache sei aber bisher nicht eindeutig geklärt, hieß es. Die polizeilichen Ermittlungen dazu dauern weiter an.
Titelfoto: Nicolas Armer/dpa