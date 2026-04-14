Rettungswagen und Radlader krachen ineinander: Zwei Menschen verletzt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Hengersberg ist es am Montag zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Radlader gekommen.

Von Robin Pfeiffer

Hengersberg - Ein Rettungswagen mit Patientin und ein Radlader sind in Hengersberg im niederbayerischen Kreis Deggendorf auf einer Kreuzung zusammengestoßen.

Rettungswagen im Einsatz – trotz Blaulicht und Martinshorn kommt es zum Unfall. (Symbolbild)
Rettungswagen im Einsatz – trotz Blaulicht und Martinshorn kommt es zum Unfall. (Symbolbild)  © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Rettungswagen am Montag gegen 9.20 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf die Kreuzung.

Der Radlader habe währenddessen Grün gehabt und den Rettungswagen übersehen, sodass beide Fahrzeuge zusammengestoßen seien. 

Die Patientin und der Beifahrer im Rettungswagen wurden laut Polizei leicht verletzt.

Ohne Führerschein auf Moped: Teenager kracht in Laster, Beifahrerin schwer verletzt
Bayern Unfall Ohne Führerschein auf Moped: Teenager kracht in Laster, Beifahrerin schwer verletzt

An beiden Fahrzeugen sei zusammen ein Schaden von ungefähr 30.000 Euro entstanden. 

Nach Polizeiangaben hätte der Radlader wohl die Vorfahrt des Rettungswagens beachten müssen, da der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war.

Die genaue Unfallursache sei aber bisher nicht eindeutig geklärt, hieß es. Die polizeilichen Ermittlungen dazu dauern weiter an.

Titelfoto: Nicolas Armer/dpa

Mehr zum Thema Bayern Unfall: