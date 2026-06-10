Tödlicher Arbeitsunfall in Würzburg: Mann (†59) in Schacht bis zur Brust verschüttet

Würzburg - Am Dienstag wurde ein 59-jähriger Arbeiter in einem Schacht auf einer Baustelle in Würzburg verschüttet. Er erlag wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Jetzt wird geprüft, ob alle Bauvorschriften eingehalten worden sind. (Symbolfoto) © 123RF/gerwinschadlphotography

Mittlerweile hat die Kripo die Ermittlungen in dieser Angelegenheit übernommen. Zudem wird geprüft, ob alle Bauvorschriften eingehalten wurden.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Betriebsunfall auf der Baustelle in der Veitshöchheimer Straße gegen 15.30 Uhr gemeldet worden. Der 59-Jährige war mit einer Messlatte in den zuvor von einem Bagger ausgegrabenen Schacht gestiegen, um dessen Tiefe zu messen.

Dann habe sich laut Polizei ein Teil des aufgeschichteten Schutthaufens gelöst und den Mann im Schacht bis zur Höhe der Brust verschüttet, woraufhin der Arbeiter das Bewusstsein verlor.