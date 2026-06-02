Säure-Unfall in Brauerei: 8 Verletzte, 300 Rettungskräfte im Einsatz, Anwohner gewarnt

Vilshofen - Bei einem Säureunfall auf dem Gelände der Brauerei Wolferstetter im niederbayerischen Vilshofen (Landkreis Passau) sind am Dienstag mehrere Hundert Liter Salpetersäure ausgetreten.

Einsatzfahrzeuge der Polizei und der Feuerwehr stehen am Einsatzort im niederbayerischen Vilshofen. © Zema Median/dpa

Acht Menschen wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt, sie konnten aber ambulant behandelt werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot von rund 300 Kräften im Einsatz.

"Es hat jemand versehentlich beim Rangieren einen Behälter mit 900 Litern touchiert", erläuterte ein Polizeisprecher den Hergang. Der Stapler habe den Behälter aufgerissen, Säure sei aus- und teils über die Kanalisation abgelaufen.

Die Feuerwehr sei im Einsatz, um die Säure zu neutralisieren beziehungsweise zu verdünnen.

Der Bereich um die Brauerei wurde laut Polizei in einem Radius von 100 Metern abgesperrt. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Anwohner sollte sich demnach in geschlossene Räume begeben - oder das Gebiet weiträumig meiden. Am Abend wurde nach Angaben der Polizei die Warnung aufgehoben und der Bereich freigegeben.