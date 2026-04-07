Schock bei Sturm in Bayern: Baum kracht direkt auf fahrendes Auto

Ein Baum ist in Wemding in Bayern von einem Sturm entwurzelt worden und ist direkt auf ein fahrendes Auto gekracht.

Von Aaron Klein und Benedikt Zinsmeister

Wemding – Bei einem heftigen Sturm ist in Bayern ein entwurzelter Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt.

Der Fahrer (58) blieb glücklicherweise unverletzt. (Symbolfoto)
Der Fahrer (58) blieb glücklicherweise unverletzt. (Symbolfoto)  © Silas Stein/dpa

Laut Polizei traf die Baumkrone den Peugeot des 58-jährigen Fahrers am Ostersonntag gegen 16.30 Uhr in Wemding (Landkreis Donau-Ries) direkt.

Der Unfall ging jedoch glimpflich aus, da der schwere Stamm neben der Straße aufschlug. Der Mann blieb unverletzt.

Der Vorfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2384 etwa auf Höhe der Einfahrt zur Industriestraße in Wemding.

Defekte Bremse! Mädchen auf Roller kann nicht anhalten, da kommt ein Auto
Bayern Unfall Defekte Bremse! Mädchen auf Roller kann nicht anhalten, da kommt ein Auto

Eine Sturmböe hatte den Baum zuvor vollständig entwurzelt. Am Auto des Mannes entstand ein geschätzter Schaden von rund 5000 Euro.

Die Feuerwehr Wemding konnte den entwurzelten Baum den Angaben zufolge rasch von der Straße entfernen, sodass der Verkehr nach kurzer Zeit wieder fließen konnte.

Titelfoto: Silas Stein/dpa

Mehr zum Thema Bayern Unfall: