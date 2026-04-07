Schock bei Sturm in Bayern: Baum kracht direkt auf fahrendes Auto
Von Aaron Klein und Benedikt Zinsmeister
Wemding – Bei einem heftigen Sturm ist in Bayern ein entwurzelter Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt.
Laut Polizei traf die Baumkrone den Peugeot des 58-jährigen Fahrers am Ostersonntag gegen 16.30 Uhr in Wemding (Landkreis Donau-Ries) direkt.
Der Unfall ging jedoch glimpflich aus, da der schwere Stamm neben der Straße aufschlug. Der Mann blieb unverletzt.
Der Vorfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2384 etwa auf Höhe der Einfahrt zur Industriestraße in Wemding.
Eine Sturmböe hatte den Baum zuvor vollständig entwurzelt. Am Auto des Mannes entstand ein geschätzter Schaden von rund 5000 Euro.
Die Feuerwehr Wemding konnte den entwurzelten Baum den Angaben zufolge rasch von der Straße entfernen, sodass der Verkehr nach kurzer Zeit wieder fließen konnte.
Titelfoto: Silas Stein/dpa