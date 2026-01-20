Schwerer Betriebsunfall: 500-Kilo-Betonblock begräbt Beine von Baggerfahrer unter sich

Donauwörth - Ein 59-Jähriger ist bei einem Betriebsunfall im schwäbischen Donauwörth schwer verletzt worden.

Der Baggerfahrer verließ kurzzeitig die Fahrerkabine, als es zur Tragödie kam. (Symbolbild) © vicyphoto/123RF

Wie die örtliche Polizeiinspektion mitteilte, kam es am Montag gegen 13.55 Uhr auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet zu dem Unglück.

Demnach wollte der Baggerfahrer einen Fundamentsockel setzen. Dazu baggerte er eine Fläche aus und setze eine Stützmauer.

Als der 59-Jährige die Fahrerkabine verließ, um seine Arbeit zu begutachten, kam es zu der Tragödie: Die Stützmauer kippte um! Der Mann wurde bis über die Knie unter einem 500 Kilogramm schweren Betonblock eingeklemmt.

Die Feuerwehren aus Auchsesheim und Donauwörth rückten mit etwa 30 Kräften an und befreiten den Mann mit einem Pressluft-Hebekissen.