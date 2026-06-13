Schwerer Unfall auf B12: Familie mit Kleinkind kommt ums Leben

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Eine dreiköpfige Familie aus München ist auf der B12 bei einem Unfall nahe Stammham ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt.

Von Friederike Hauer

Stammham - Bei einem schweren Unfall auf der B12 in Oberbayern sind am Samstagmorgen drei Menschen ums Leben gekommen.

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall auf einer Bundesstraße in Oberbayern. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt nach einem Unfall auf einer Bundesstraße in Oberbayern. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall zwischen Stammham und Marktl gegen 5.18 Uhr am Morgen.

Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Polizei Oberbayern Süd um Eltern im Alter von 46 und 44 Jahre und ihr zweijähriges Kleinkind.

Die in Bayern wohnhafte Familie sei auf dem Weg nach München gewesen, so die Polizei. Dabei kollidierte ihr Auto mit einem Lkw.

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Dessen Fahrer erlitt einen Schock, blieb aber körperlich unversehrt. Den genauen Ablauf des Unfalls soll ein Gutachter klären, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Die Straße musste am Vormittag in beiden Richtungen zur Bergung und Unfallaufnahme gesperrt werden. Erst am Mittag konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Erstmeldung 8.45 Uhr, zuletzt aktualisiert 15.25 Uhr

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa

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