Schwerer Unfall in Tiernahrungsmittel-Betrieb: Ermittler stehen vor Rätsel

Oberbergkirchen - Ein 45-Jähriger ist bei einem Betriebsunfall in Oberbayern schwer verletzt worden. Die Polizei rätselt über den genauen Hergang.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Arbeiter in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Wie die Polizeiinspektion Mühldorf mitteilte, wurden die Rettungskräfte am Freitag gegen 15.40 Uhr über den Unfall in dem Tiernahrungsmittel-Betrieb in Oberbergkirchen informiert.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge wollte der 45-Jährige eine Blockade innerhalb einer Mühle entfernen. Dabei geriet er mit der Hand in die Mühle.

Er wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.

Es gab laut Polizei keine Zeugen zum Unfallgeschehen. Ebenso gab es keine Hinweise auf die Beteiligung anderer Menschen an dem Unfall.