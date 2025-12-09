Schwerer Unfall mit Laster auf A6: Mehrere Personen teils lebensgefährlich verletzt

Nürnberg - Bei einem schweren Crash auf der A6 bei Nürnberg sind am Montagabend zwei Personen schwer verletzt worden; eine von ihnen lebensgefährlich.

Eine Autofahrerin und ihr Beifahrer sind bei einem Unfall auf der A6 bei Nürnberg in der Nacht schwer verletzt worden. © NEWS5 / David Oßwald

Der Unfall ereignete sich laut Foto-Agentur "News5" in Fahrtrichtung Amberg kurz nach der Anschlussstelle Nürnberg-Langwasser.

Laut Polizeiangaben soll das Unfallauto auf der Mittelspur ins Schlingern geraten und dabei mit einem Lastwagen zusammengestoßen sein.

Die – nach ersten Informationen – 35-jährige Fahrerin und der 45-jährige Beifahrer mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack gefreit werden.

Der Beifahrer befinde sich in Lebensgefahr. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die schwer verletzte Fahrerin sei mit einem Rettungsfahrzeug abtransportiert worden.

Die Polizei hat – unterstützt durch einen Gutachter – begonnen, die Ursache für die folgenschwere Schleuderfahrt zu untersuchen.