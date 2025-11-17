Schwerer Unfall: Rentnerin überschlägt sich mit Nissan und stürzt zwischen Straße und Bahngleisen

Bischofswiesen - Am Sonntagnachmittag kam eine 76-jährige Frau aus dem Berchtesgadener Land von der B20 ab, durchbrach eine Leitplanke und überschlug sich mit ihrem Nissan. Das Fahrzeug stürzte daraufhin zwischen Straße und Bahngleise in den Seppengraben.

Der Nissan muss aus dem Seppengraben befreit werden. © BRK BGL

Kurz nach 16 Uhr war die Frau auf der B20 in Richtung Bad Reichenhall unterwegs, als eine plötzlich auftretende Erkrankung den Unfall auslöste.

Ersthelfer kümmerten sich vor Ort um die 76-Jährige und setzten einen Notruf ab. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnte sie aus dem Nissan befreit werden, so das Bayerische Rote Kreuz.

Kurz darauf trafen Rettungswagen, Notärztin und Einsatzleiter an der Unfallstelle ein und brachten die Rentnerin in die Kreisklinik Bad Reichenhall.

Aufgrund ihrer schweren Verletzungen musste sie um 18.20 Uhr in das Klinikum Traunstein verlegt werden.