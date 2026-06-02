Stier bricht aus und attackiert Nachbarin: Frau meterweit geschleudert

Vilsbiburg - Ein Rind hat bei Vilsbiburg (Landkreis Landshut) eine Frau attackiert und verletzt.

Ein Stier brach im Kreis Landshut aus seinem Stall aus und verletzte eine Frau. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Stier am Montag gegen 16 Uhr aus seinem Stall befreit. Die 62-jährige Nachbarin hatte das bemerkt und wollte ihn wieder einfangen.

Dabei sei das Tier auf die Frau losgegangen. Sie wurde circa zwei Meter weit gegen eine Hausmauer geschleudert und schwer verletzt.