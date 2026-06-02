Stier bricht aus und attackiert Nachbarin: Frau meterweit geschleudert
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Von Charlotte Haft, Friederike Hauer
Vilsbiburg - Ein Rind hat bei Vilsbiburg (Landkreis Landshut) eine Frau attackiert und verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Stier am Montag gegen 16 Uhr aus seinem Stall befreit. Die 62-jährige Nachbarin hatte das bemerkt und wollte ihn wieder einfangen.
Dabei sei das Tier auf die Frau losgegangen. Sie wurde circa zwei Meter weit gegen eine Hausmauer geschleudert und schwer verletzt.
Die 62-Jährige musste mit dem Hubschrauber zur Behandlung ins Krankenhaus geflogen werden. Gegen den Besitzer des Stiers wird den Angaben der Polizei zufolge wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa