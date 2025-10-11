Suff-Fahrer gerät in Gegenverkehr: Zwei Menschen bei Unfall in Oberfranken schwer verletzt

Marktredwitz - Zwei Autofahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 303 in Oberfranken schwer verletzt worden.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Unfallfahrer. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der Unfall ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 1 Uhr morgens, bei Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge).

Ein betrunkener Mann (39) sei mit seinem Wagen in Richtung Arzberg unterwegs gewesen, in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes habe sich das Fahrzeug des 39-Jährigen überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Am Steuer des entgegenkommenden Autos saß ein 25-Jähriger.

Beide Autofahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht.