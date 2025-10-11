Suff-Fahrer gerät in Gegenverkehr: Zwei Menschen bei Unfall in Oberfranken schwer verletzt
Von Marcel Gnauck und Benedikt Zinsmeister
Marktredwitz - Zwei Autofahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 303 in Oberfranken schwer verletzt worden.
Der Unfall ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 1 Uhr morgens, bei Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge).
Ein betrunkener Mann (39) sei mit seinem Wagen in Richtung Arzberg unterwegs gewesen, in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher.
Durch die Wucht des Zusammenstoßes habe sich das Fahrzeug des 39-Jährigen überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Am Steuer des entgegenkommenden Autos saß ein 25-Jähriger.
Beide Autofahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht.
Unfall auf B303 bei Marktredwitz: Ermittlungen gegen betrunkenen Autofahrer
Ob die Trunkenheit des Autofahrers die Ursache des Unfalls ist, wird ermittelt. Dazu sei unter anderem ein Gutachter am Unfallort gewesen. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Es entstand ein Schaden von etwa 70.000 Euro. Die Bundesstraße 303 war für mehrere Stunden komplett gesperrt.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa