SUV stürzt in Bachbett: Schwer verletzter Senior hat "Glück im Unglück"

Berchtesgadener Land - Ein 74-Jähriger ist bei einem Unfall in Oberbayern schwer verletzt worden. Dabei hatte der Senior noch Glück, dass ihm schnell geholfen werden konnte.

Feuerwehr und Rettungsdienst bargen den Verletzten (74). © BRK BGL

"Der Mann hatte großes Glück im Unglück, dass weitere Verkehrsteilnehmer den Unfall direkt beobachtet, sofort Erste Hilfe geleistet und den Notruf gewählt hatten, da das Bachbett von der Straße aus durch Büsche und Bäume verdeckt nicht einsehbar ist und der Unfall sonst längere Zeit unbemerkt geblieben wäre", teilte das Bayerische Rote Kreuz mit.

Laut Polizeiangaben kam der Senior mit seinem Hyundai am Dienstagnachmittag auf einer Landstraße zwischen Anger und Piding aus unklaren Gründen alleinbeteiligt nach links über die Gegenfahrbahn von der Straße ab.

Der SUV stürzte eine Böschung hinab und kam schließlich in einem aktuell trockenen Bachbett zum Stehen.

Die alarmierten Rettungskräfte forderten einen Rettungshubschrauber für den schwer verletzten Mann aus dem mittleren Landkreis Berchtesgadener Land an.

Allerdings war der 74-Jährige für einen Flug nicht stabil genug. Er wurde schließlich mit einem Rettungswagen zum Salzburger Landeskrankenhaus gefahren.