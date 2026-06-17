SUV stürzt in Bachbett: Schwer verletzter Senior hat "Glück im Unglück"

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Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2103 zwischen Anger und Piding am Dienstag ist ein SUV-Fahrer schwer verletzt worden.

Von Benedikt Zinsmeister

Berchtesgadener Land - Ein 74-Jähriger ist bei einem Unfall in Oberbayern schwer verletzt worden. Dabei hatte der Senior noch Glück, dass ihm schnell geholfen werden konnte.

Feuerwehr und Rettungsdienst bargen den Verletzten (74).
Feuerwehr und Rettungsdienst bargen den Verletzten (74).  © BRK BGL

"Der Mann hatte großes Glück im Unglück, dass weitere Verkehrsteilnehmer den Unfall direkt beobachtet, sofort Erste Hilfe geleistet und den Notruf gewählt hatten, da das Bachbett von der Straße aus durch Büsche und Bäume verdeckt nicht einsehbar ist und der Unfall sonst längere Zeit unbemerkt geblieben wäre", teilte das Bayerische Rote Kreuz mit.

Laut Polizeiangaben kam der Senior mit seinem Hyundai am Dienstagnachmittag auf einer Landstraße zwischen Anger und Piding aus unklaren Gründen alleinbeteiligt nach links über die Gegenfahrbahn von der Straße ab.

Der SUV stürzte eine Böschung hinab und kam schließlich in einem aktuell trockenen Bachbett zum Stehen.

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Die alarmierten Rettungskräfte forderten einen Rettungshubschrauber für den schwer verletzten Mann aus dem mittleren Landkreis Berchtesgadener Land an.

Allerdings war der 74-Jährige für einen Flug nicht stabil genug. Er wurde schließlich mit einem Rettungswagen zum Salzburger Landeskrankenhaus gefahren.

Bilder vom Unfall auf S 2103 zwischen Anger und Piding

Der SUV kam in einem trockenen Bachbett zum Stehen.
Der SUV kam in einem trockenen Bachbett zum Stehen.  © BRK BGL
Ein Hubschrauber landete an der Unfallstelle.
Ein Hubschrauber landete an der Unfallstelle.  © BRK BGL
Der schwer verletzte Mann wurde an der Unfallstelle erstversorgt.
Der schwer verletzte Mann wurde an der Unfallstelle erstversorgt.  © BRK BGL
Der Wagen des Mannes wurde bei dem Unfall komplett zerstört.
Der Wagen des Mannes wurde bei dem Unfall komplett zerstört.  © BRK BGL

Polizei ermittelt zum Unfallhergang

Während der Bergung war die S 2103 nur einseitig befahrbar. Kurzzeitig musste die Straße komplett gesperrt werden. Laut Polizei kam es dabei zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen laufen.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Piding und ein Rettungswagen des Reichenhaller Roten Kreuzes.

Titelfoto: BRK BGL

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