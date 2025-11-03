Tiere ausgebüxt: Drei tote Pferde und zwei verletzte Autofahrer nach Unfällen

Markt Erlbach - Im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim sind am Sonntagabend acht Pferde von einer Koppel ausgebüxt. Für drei von ihnen endete der nächtliche Ausflug tödlich.

Bei zwei Unfällen innerhalb von rund 500 Metern sind am Sonntagabend drei Pferde verstorben und zwei Personen teils schwer verletzt worden. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Fünf der Tiere konnten wieder eingefangen werden.

Wie der Pressedienst "News5" von vor Ort berichtete, seien kurz vor 20 Uhr die Feuerwehren Eschenbach und Markt Erlbach alarmiert worden.

Die drei Tiere seien mit zwei Autos in Verkehrsunfälle im Bereich Markt Erlbach verwickelt gewesen.

Im Abstand von rund 500 Metern seien auf der Landstraße ein 31-jähriger Autofahrer mit zwei Pferden und eine 68-Jährige mit einem weiteren kollidiert. Der 31-Jährige sei laut News5 schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden.

Die Frau habe leichte Verletzungen erlitten. Der Straßenabschnitt musste mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.