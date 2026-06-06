Tödlicher Überhol-Unfall: Auto kracht in Gegenverkehr, Biker (†57) stirbt

Miesbach - Auf der Staatsstraße zwischen dem oberbayerischen Miesbach und Weyarn ist am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall ein 57 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Im Landkreis Miesbach kollidierten am Samstag bei einem Überholvorgang drei Autos und ein Motorrad. Der 57-jährige Biker kam dabei ums Leben. © Markus Steinberger / EinsatzReport24

Das bestätigte die Polizei im Gespräch mit TAG24. Insgesamt waren bei dem Vorfall gegen 12.30 Uhr vier Fahrzeuge involviert.

"Ein Auto ist beim Überholen frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen", so ein Polizeibeamter auf Nachfrage.

"Im weiteren Verlauf kollidierte der mutmaßliche Unfallverursacher noch mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw und dem dahinter fahrenden Motorrad."

Der Biker wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Vier weitere Personen wurden – nach derzeitigem Stand – leicht verletzt.

Neben zahlreichen Feuerwehr- und Polizeikräften waren auch der Rettungsdienst und ein Hubschrauber im Einsatz.