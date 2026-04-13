Tödlicher Unfall im Wald: Baum erschlägt 69-Jährigen

Landsberg am Lech - Bei einem tragischen Arbeitsunfall ist am Samstag ein 69 Jahre alter Mann im Landsberg am Lech tödlich verletzt worden.

Der 69 Jahre alte Mann war von einem gefällten Baum am Kopf getroffen worden und noch vor Ort gestorben. (Symbolfoto) © 123/sommai

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montag bekannt gab, ereignete sich das Unglück am Vormittag.

"Kurz vor 11 Uhr morgens wurde über die Integrierte Leitstelle gemeldet, dass ein Mann im Rahmen von Waldarbeiten während der Verladetätigkeiten von einem gefällten Baum am Kopf getroffen wurde", hieß es in einer entsprechenden Mitteilung.

"Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen."