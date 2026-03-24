Tragischer Unfall in Garmisch-Partenkirchen: Mann stürzt und wird von Linienbus überrollt

Busunglück in Garmisch: Ein Mann läuft neben einem anfahrenden Bus her und gerät unter die Hinterräder. Was bisher bekannt ist.

Von Jana Renkert

Garmisch-Partenkirchen - Ein 32-Jähriger ist im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen von einem Linienbus überrollt und schwer verletzt worden.

In Garmisch-Partenkirchen ist ein Mann bei einem Unfall mit einem Linienbus schwer verletzt worden. (Symbolbild)
In Garmisch-Partenkirchen ist ein Mann bei einem Unfall mit einem Linienbus schwer verletzt worden. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Der Mann stürzte neben dem anfahrenden Bus und geriet unter die Hinterräder, wie die Polizei mitteilte.

Er erlitt schwere Verletzungen am Unterkörper.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich der Mann am Montag neben dem Bus auf der Fahrbahn auf und lief neben ihm her. Dabei kam er zu Fall und wurde überrollt. 

Zug entgleist am Hauptbahnhof Ingolstadt: Enormer Sachschaden
Bayern Unfall Zug entgleist am Hauptbahnhof Ingolstadt: Enormer Sachschaden

Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Warum der Mann neben dem Bus lief und ob er noch einsteigen wollte, ist noch unklar.

Der Busfahrer und die etwa 60 Fahrgäste blieben unverletzt. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang laufen.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Mehr zum Thema Bayern Unfall: