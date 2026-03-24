Tragischer Unfall in Garmisch-Partenkirchen: Mann stürzt und wird von Linienbus überrollt

Garmisch-Partenkirchen - Ein 32-Jähriger ist im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen von einem Linienbus überrollt und schwer verletzt worden.

In Garmisch-Partenkirchen ist ein Mann bei einem Unfall mit einem Linienbus schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Mann stürzte neben dem anfahrenden Bus und geriet unter die Hinterräder, wie die Polizei mitteilte.

Er erlitt schwere Verletzungen am Unterkörper.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich der Mann am Montag neben dem Bus auf der Fahrbahn auf und lief neben ihm her. Dabei kam er zu Fall und wurde überrollt.

Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Warum der Mann neben dem Bus lief und ob er noch einsteigen wollte, ist noch unklar.