Tragischer Unfall in Niederbayern: Junger Mann wird aus Auto geschleudert und stirbt

Wallersdorf - Schreckliche Tragödie in der Nacht zu Allerheiligen: Ein 24-jähriger Mann ist bei einem schweren Unfall im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau gestorben.

Die Polizeiinspektion Landau a. d. Isar ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Der Mann war gegen 0.38 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2325 von Wallersdorf in Richtung Altenbuch unterwegs.

In einer Rechtskurve geriet er aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn. Bei dem Versuch, gegenzulenken, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen.

Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und das Auto überschlug sich im angrenzenden Feld mehrfach, ehe es zum Stillstand kam.

Andere Autofahrer alarmierten die Rettungskräfte, diese versuchten noch vergeblich, den 24-Jährigen aus dem Landkreis Straubing-Bogen zu reanimieren.