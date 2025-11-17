Schwestern (†16, †19) sterben im Auto: Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Unfallfahrer

Bad Kissingen/Wildflecken - Gut eine Woche nach einem tödlichen Verkehrsunfall von zwei Schwestern in Unterfranken ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher.

Die beiden Schwestern starben noch an der Unfallstelle. © Pascal Höfig/NEWS5/dpa

Ob der 50-Jährige bei seiner Vernehmung etwas zu dem Unfall und dem Vorwurf gesagt hat, wollte ein Polizeisprecher mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht sagen.

Die Unfallursache stehe noch nicht fest. Das entsprechende Sachverständigengutachten liege noch nicht vor.

Auch das Ergebnis der Blutuntersuchung des 50-Jährigen stehe noch aus.

Bei dem Unfall am 9. November nahe Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen) waren eine 16-Jährige und ihre 19 Jahre alte Schwester getötet worden. Die Opfer stammten aus dem Landkreis Bad Kissingen.