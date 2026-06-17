Transporter versperrt die Sicht: 21-Jährige nach Kollision im Krankenhaus

Stephanskirchen - Bei einem Unfall an der Einmündung Kleinholzener Weg bei Rosenheim ist am Dienstag eine 21-jährige Autofahrerin verletzt worden. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Nach Angaben der Polizei war ein 34-jähriger Mann aus Stephanskirchen mit seinem Wagen auf dem Kleinholzener Weg in Richtung Osten unterwegs.

An einer Einmündung wollte er nach links in Richtung Norden abbiegen. Da sich der Verkehr auf der Äußeren Salzburger Straße staute, musste kurz vor dem Einmündungsbereich ein Kleintransporter in Fahrtrichtung Süden anhalten. Der 34-Jährige tastete sich daraufhin vor dem wartenden Fahrzeug auf die Vorfahrtsstraße vor.

Kurz bevor der 34-Jährige sein Abbiegemanöver beendet hatte, krachte er in den Wagen einer 21-Jährigen aus Söchtenau. Die Autofahrerin war an dem wartenden Transporter vorbeigefahren, um auf die Linksabbiegespur zu wechseln.

Die 21-Jährige erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt rund 14.000 Euro geschätzt.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig.