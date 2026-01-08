Auto kracht in Gegenverkehr: Eine Person lebensgefährlich verletzt

Pleinfeld - Im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist am Donnerstag eine Person bei einem Frontal-Unfall lebensgefährlich verletzt worden.

Zwei Personen sind bei einem Frontalunfall teils lebensgefährlich verletzt worden. © NEWS5 / Markus Zahn

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr zwischen Pleinfeld und Gunzenhausen auf Höhe von St. Veit.

Ein Seat Ateca sei aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen und frontal mit einem VW T-Cross zusammengestoßen.

"Der Fahrer des VW T-Cross war lebensgefährlich verletzt, sodass dieser auch über eine Crash-Rettung durch die Feuerwehr Pleinfeld mit hydraulischem Gerät gerettet werden musste", berichtet Kreisbrandmeister Frank Pelger.

Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen worden, heißt es weiter.

"Der Fahrer des Seat Ateca war ebenfalls eingeklemmt, allerdings vom Verletzungsgrad her – in Anführungszeichen – mit einem harmlosen Armbruch."