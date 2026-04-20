Unfall mit sechs Autos: Skoda-Fahrerin hinterlässt Spur der Verwüstung
Bad Reichenhall - Bei einem Unfall mit sechs Autos in Bad Reichenhall wurden drei Menschen teils schwer verletzt.
Wie das Rote Kreuz mitteilte, passierte der Unfall am Montagmittag auf der Bahnhofstraße.
Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte eine 68-Jährige mit ihrem Skoda zunächst stadteinwärts auf Höhe des Bahnhofs seitlich einen Ford-Kleintransporter touchiert.
Dann war die Frau mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines Renault einer Familie gekracht, der durch den Aufprall gegen einen BMW geschoben wurde und dann in den Gegenverkehr schleuderte.
Dort konnten ein VW- und ein Mercedes-Fahrer einen Aufprall nicht mehr verhindern.
Aufgrund der Anzahl an Beteiligten wurde von der Leitstelle ein Großaufgebot an Einsatzkräften losgeschickt. Vor Ort konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden: Von den acht Beteiligten waren nur drei verletzt.
Unfall in Bad Reichenhall: Sechs Autos in Bahnhofstraße beteiligt
Die 68-Jährige war im Skoda eingeschlossen und schwer verletzt worden. Auch eine mittelschwer verletzte 27-Jährige aus dem Renault und ihre leicht verletzte fünfjährige Tochter mussten ins Krankenhaus.
Beamte der Reichenhaller Polizei nahmen den Unfall vor Ort auf, Angaben zum Sachschaden konnten zunächst nicht gemacht werden.
Titelfoto: BRK Kreisverband Berchtesgaden