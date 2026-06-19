Wilde Verfolgungsjagd: 17-Jähriger rammt Polizeiauto – am Ende brennt sein Auto

Neustadt b. Coburg - Ein 17-Jähriger ohne Führerschein hat am frühen Freitagmorgen mehrere Unfälle in Neustadt bei Coburg verursacht. Unter anderem rammte er mit einem Auto einen Streifenwagen, wie die Polizei mitteilt.

Unter anderem soll der Jugendliche ohne Führerschein ein Polizeiauto gerammt haben. Die Fahrt endete mit einem Überschlag. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Die Beamten waren demnach am Morgen zu einem umgefahrenen Verkehrszeichen gerufen worden. Dort sei ihnen ein Auto aufgefallen, das mit stark überhöhter Geschwindigkeit an der Unfallstelle vorbeigefahren sei.

Beim Versuch, das Auto zu verfolgen, habe sich dessen Spur zunächst verloren, wenig später sei es den Beamten aber wieder entgegengekommen.

Der Fahrer habe nicht auf Anhaltesignale reagiert und sei geflüchtet. Dabei verursachte er laut Polizei einen Unfall, setzte mit seinem Wagen zurück, rammte den inzwischen angekommenen Streifenwagen, fuhr eine Laterne um und flüchtete erneut.

Allerdings kam das Auto den Polizeiangaben zufolge von der Straße ab und überschlug sich. Später fing es sogar zu brennen an, wie es weiter hieß.