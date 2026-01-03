20 Tonnen Lachs auf der A93: Schneeglatte Straße wird Lkw zum Verhängnis

Wernberg-Köblitz - Auf der schneebedeckten A93 in der Oberpfalz ist ein Lkw am Freitagabend umgekippt und hat seine Ladung über der Straße verteilt. Die Autobahn blieb stundenlang gesperrt.

Lachse im Schnee: Die Einsatzkräfte waren stundenlang damit beschäftigt, die Ladung des Lkw von der Straße zu räumen. © NEWS5 / Lars Haubner

Wie die Polizei mitteilte, war der Lkw gegen 18.15 Uhr zwischen Luhe-Wildenau und Wernberg-Köblitz in Fahrtrichtung Regensburg ins Rutschen geraten.

Das tonnenschwere Gefährt kippte um, der Anhänger platzte auf. Rund 20 Tonnen Lachs verteilten sich über die Fahrbahn, so die Polizei.

Beim Versuch, der Situation auszuweichen, krachten schließlich sieben weitere Autos zusammen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Lkw-Fahrer sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden.

Für die Aufräumarbeiten war die Straße im Landkreis Schwandorf etwa zwölf Stunden lang gesperrt. Ein spezielles Bergungs- und Entsorgungsteam musste mit Kran und Müllcontainern anrücken. Erst gegen 6 Uhr am Samstagmorgen war die Autobahn wieder fischfrei.