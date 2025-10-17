Zu viert auf einem Roller: Jugendlicher nach Unfall schwerst verletzt

Postbauer-Heng - Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat der Leichtsinn von vier Jugendlichen zu einem folgenschweren Unfall geführt.

Vier Jugendliche sind am Donnerstagabend bei Pavelsbach, einem Ortsteil von Postbauer-Heng, schwer verunglückt. © vifogra / Eberlein

Das Quartett war am Donnerstagabend im Bereich des Ortsteils Pavelsbach unterwegs.

Alle vier saßen dabei zeitgleich auf demselben Roller, während sie über den Flurbereinigungsweg fuhren. Dann kam es zum tragischen Unfall.

"Alle vier sind dabei verletzt worden, ein Patient sogar schwerst", so Björn Schülke, Einsatzleiter des alarmierten Rettungsdienstes.

Ein weiterer Mitfahrer sei nach ersten Einschätzungen schwer, die beiden anderen Jugendlichen mittelschwer verletzt worden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort, ein Patient musste mit dem Hubschrauber abgeholt werden.

"Ein Ableben ist eher unwahrscheinlich", gibt sich Schülke zurückhaltend optimistisch, fügt dann jedoch an: "Aber wir können es aktuell nicht ausschließen."