Steuererklärung per App: Was gut klingt, kann bares Geld kosten

München - Die von Bayern geplante Steuererklärung per App auf dem Smartphone birgt nach Ansicht der Lohnsteuerhilfe Bayern für Nutzer große Risiken hinsichtlich finanzieller Einbußen.

Lästiger Papierkram: Die Steuererklärung per App zu erledigen, scheint da sehr attraktiv. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

"Die Steuererklärung bietet für viele Steuerpflichtige die Chance, Geld vom Staat zurückzuholen. Diese sollte man sich nicht entgehen lassen. Denn viele Daten kennt das Finanzamt nicht", sagte Tobias Gerauer, Vorstand der Lohnsteuerhilfe Bayern.

Individuelle Ausgaben für Beruf, Heim und Kinder kenne nur der Steuerpflichtige selbst. Diese würden bei dem technischen Ansatz nicht berücksichtigt, weshalb die Gefahr bestehe, zu viel Steuern zu zahlen.

Geht es nach Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) könnte die neue App schon ab Mitte 2026 einsatzbereit sein.

Bayern programmiert für Bund und Länder bereits die Steuersoftware Elster - darauf will man mit der "Steuererklärung per App mit einem Klick" aufsetzen.

Das Konzept sieht vor, dass Steuerpflichtige den Entwurf einer Steuererklärung vom Finanzamt auf ihr Smartphone geschickt bekommen - und wenn sie einverstanden sind, mittels einfacher Klicks unmittelbar zustimmen können. Auch Anpassungen oder Ergänzungen sollen ganz einfach per App möglich sein.