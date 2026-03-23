Viele Apotheken wegen Protesttag geschlossen

München - Viele Apotheken in Bayern bleiben am Montag geschlossen. Der Grund: Die Apothekerinnen und Apotheker treffen sich am Mittag im Rahmen eines bundesweiten Protesttages zu einer Kundgebung in München .

Der Bayerische Apothekerverband lädt im Rahmen eines bundesweiten Protesttages am Montag zu einer Kundgebung. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Sie wollen dort für eine Anpassung des Honorars für rezeptpflichtige Arzneimittel demonstrieren.

Der Bayerische Apothekerverband hatte deshalb im Vorfeld darum gebeten, Rezepte möglichst schon vergangene Woche einzulösen. Im Akutfall stehen jedoch Notdienst-Apotheken zur Verfügung.

Die Aktion ist Teil eines bundesweiten Protesttages mit weiteren Kundgebungen in Berlin, Hannover und Düsseldorf.

Dem bayerischen Verbandsvorsitzenden Hans-Peter Hubmann zufolge wurde das gesetzlich festgelegte Fixum für rezeptpflichtige Arzneimittel seit Jahren nicht angepasst.

Dies könnten die Apotheken nicht einfach so stemmen.

"Bayern hat in den vergangenen zehn Jahren über 500 Apotheken verloren. Wenn die Anpassung nicht kommt, folgen weitere mit Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit", betonte Hubmann.