Auch Nina Chuba und Luisa Neubauer dabei: Michel Friedman will bei Demo sprechen

Auch die Sängerinnen Nina Chuba (26) und Mine (39) sowie unter anderem Luisa Neubauer (28) von Fridays for Future , die Autorin Carolin Emcke (57), der ehemalige Landesbischof und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm (64), und Campact-Vorstand Christoph Bautz (53) treten demnach auf. Es werden 22.000 Menschen erwartet, wie die Polizei mitteilte.

Am Mittwoch hatte ein Antrag der CDU/CSU für Zurückweisungen von Migranten an den deutschen Grenzen, der keine bindende Wirkung hat, eine Mehrheit gefunden. Ihm hatten Vertreter von CDU/CSU, AfD, FDP zugestimmt. Am Freitag erhielt der Entwurf zum "Zustrombegrenzungsgesetz", den Merz als Unionsfraktionschef vorgelegt hatte, in zweiter Lesung im Bundestag keine Mehrheit.